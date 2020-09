In Italia, secondo il bollettino del ministero della Salute dell'11 settembre, i contagiati dall'inizio della pandemia - compresi morti e guariti - sono 284.796. Nelle ultime 24 ore si è registrato un aumento dei ricoverati con sintomi (+13) e dei pazienti in terapia intensiva (+11). I decessi sono 10 (35.597 in totale). La regione con più nuovi casi è la Lombardia