Coronavirus, Berlusconi ricoverato: “Risposta ottimale a terapie”

"Oggi, giovedì 10 settembre 2020, ad una settimana dal ricovero per la cura di polmonite bilaterale SARS-COV-2 relata, si osserva una risposta ottimale alle terapie in atto”. È quanto si legge nel bollettino firmato dal dottor Alberto Zangrillo, responsabile dell’unità operativa di terapia intensiva generale e cardiovascolare dell’Irccs Ospedale San Raffaele, sulle condizioni di Silvio Berlusconi (LA FOTOSTORIA DI BERLUSCONI - LE TAPPE DELLE SUE ULTIME SETTIMANE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE SUL CORONAVIRUS).

Il bollettino di ieri: "Evoluzione clinica favorevole"

"L'evoluzione clinica dell'infezione polmonare si conferma favorevole. Tutti i parametri monitorati presentano valori molto confortanti". È quanto si legge nella nota diramata ieri dal San Raffaele di Milano, firmata sempre da Zangrillo.

Berlusconi: "È un virus terrificante"

"Un abbraccio affettuoso - ha dichiarato ieri Berlusconi messo in vivavoce da Mariastella Gelmini in collegamento dall'ospedale San Raffaele -. Vi ho pensato molto in questi giorni e oggi ho un momento di particolare benessere dopo giorni difficili". "E' un virus veramente terrificante - ha proseguito - e non auguro a nessuno nessuno di incorrere in una situazione di questo genere". "State attenti, quindi - si è raccomandato - portate sempre la mascherina, siate riservati. Credo sua l'esperienza più terribile della mia vita. Vi voglio bene e vi auguro di poter continuare a portare avanti le nostre battaglie di sempre: meno tasse, una giustizia che sia veramente tale, in cui ci siano giudici veramente giudici e che non pensino di contrastare gli avversari politici". "Dovete sentirvi superiori rispetto agli altri partiti - ha esortato poi Berlusconi - perché siamo l'unico partito in Italia che possiede i valori propri della tradizione cristiana: l'unico partito che mette al centro la libertà, la giustizia; l'unico partito in Italia che ha i principi propri della civiltà occidentale. Siamo il partito dell'impresa e del lavoro".