In Liguria preoccupa il cluster della provincia di La Spezia. Riguardo il focolaio, la Guardia di Finanza ha richiesto i faldoni relativi a tutti i casi di Covid-19 registrati sul territorio nelle ultime settimane. È il primo passo dell'inchiesta aperta contro ignoti per epidemia colposa. Nel mirino ci sono due situazioni: una festa a Ferragosto nei pressi di Carrara a cui hanno partecipato diversi dominicani che vivono e lavorano a La Spezia e la festa per la promozione dello Spezia in Serie A il 20 agosto