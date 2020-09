Il presidente della Repubblica ha accompagnato la firma con una missiva indirizzata ai presidenti di Camera e Senato e al premier. In particolare, ha richiamato alla “omogeneità di contenuto” e ha criticato l'inserimento nel decreto di alcuni articoli del Codice della strada, che “non attengono a materia originariamente disciplinata dal provvedimento”. “Ho proceduto alla promulgazione soprattutto in considerazione della rilevanza del provvedimento nella difficile congiuntura economica e sociale", ha aggiunto

Sergio Mattarella ha firmato il dl semplificazioni, ma ha anche inviato una lettera con alcuni rilievi ai presidenti di Camera e Senato e al premier. “Ho proceduto alla promulgazione soprattutto in considerazione della rilevanza del provvedimento nella difficile congiuntura economica e sociale", ha spiegato il presidente della Repubblica. Ha anche sottolineato come “diverse disposizioni” non risultano riconducibili alle finalità originarie del provvedimento.

Mattarella: articoli Codice della strada non attinenti vedi anche Autovelox, arrivano quelli di città: cambia il codice della strada Il punto principale che ha spinto il capo dello Stato a muovere le critiche è l'inserimento ingiustificato nel decreto di quindici articoli del Codice della strada, che - si sottolinea nella lettera - “non risultano riconducibili alle predette finalità e non attengono a materia originariamente disciplinata dal provvedimento”. Mattarella ha quindi deciso di coinvolgere sia il Parlamento sia il governo affinché da oggi in poi prestino maggiore attenzione. Ha invitato l’esecutivo “a vigilare affinché nel corso dell'esame parlamentare dei decreti legge non vengano inserite norme palesemente eterogenee rispetto all'oggetto e alle finalità dei provvedimenti d'urgenza". Ai presidenti delle Camere ha chiesto invece di rappresentare “al Parlamento l'esigenza di operare in modo che l'attività emendativa si svolga in piena coerenza con i limiti di contenuto derivanti dal dettato costituzionale”.