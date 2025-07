Sergio Mattarella compie 84 anni, gli auguri dal mondo della politica

Molti i messaggi per il presidente della Repubblica. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, scrive: è un "punto di riferimento saldo per le istituzioni e i cittadini. In questo giorno speciale, giunga a lui la mia gratitudine per il suo importante operato". Anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha espresso "un sincero ringraziamento per il costante e alto servizio reso al Paese" dal capo dello Stato

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, compie oggi 84 anni. Molti i messaggi di auguri per lui dal mondo politico, tra cui quello del presidente del Senato, Ignazio La Russa che, sui social, scrive: "A nome mio e del Senato della Repubblica, rivolgo al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gli auguri sinceri di buon compleanno. Autorevolezza, equilibrio e rigore lo hanno sempre contraddistinto in questi anni divenendo punto di riferimento saldo per le istituzioni e i cittadini. In questo giorno speciale, giunga a lui la mia gratitudine per il suo importante operato". Anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha espresso "un sincero ringraziamento per il costante e alto servizio reso al Paese" dal capo dello Stato. "Il suo impegno, che ha attraversato e sta attraversando momenti di grande complessità, è punto di riferimento e guida nell'affrontare le difficili sfide che questi tempi impongono e nella costante ricerca del dialogo e della pace", ha aggiunto.