Separazione carriere, Anm pubblica lettera in cui Nordio era contrario

"Carlo Nordio, il guardasigilli che oggi dà il nome al disegno di legge costituzionale per la separazione delle carriere, è lo stesso Carlo Nordio che, da pm, firmava un appello contro la separazione. Lo dimostra questa lettera firmata dall'allora magistrato a Venezia e inviata all'Anm. Era il 3 maggio 1994", spiega la rivista curata dell'Associazione nazionale magistrati. Il documento a cui si fa riferimento è del 1994, con intestazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia: fu inviato via fax alla sede romana dell'Associazione nazionale magistrati, in cui Nordio aveva sottoscritto assieme ad altri magistrati di essere "contrario alla divisione delle carriere dei magistrati con funzioni requirenti e con funzioni giudicanti".

Nel primo punto della lettera viene sottolineato che "nella storia dell'Italia repubblicana l'indipendenza del Pm rispetto all'esecutivo e l'unicità della magistratura ha rappresentato in concreto una garanzia per l'affermazione della legalità e la tutela del principi di eguaglianza dinanzi alla legge". Sono proprio queste le argomentazioni che l'Anm porta avanti ancora oggi e che Nordio invece respinge, dopo averle condivise e sottoscritte nella veste di magistrato.

Nordio: "Cambiato idea 30 anni fa"

II ministro, intervistato dal Giornale, spiega: "Nel ’92 eravamo tra stragi e tangentopoli. Io stesso ero oggetto di attacchi da parte della politica perché avevo arrestato democristiani e socialisti, e la magistratura doveva restare compatta. Ma tre anni dopo scrissi che stavamo esagerando, e che erano necessarie riforme radicali". "Il Giornale e il Corriere uscirono con un titolo in prima pagina: il giudice Nordio si pente'. Da allora, non ho più cambiato idea. E nel 1997 fui chiamato dai probiviri dell’Anm per render conto delle mie idee eretiche. Naturalmente li mandai al diavolo. Ho recuperato la corrispondenza e l’ho fatta metter nel sito del ministero". Nordio ha anche ricordato di aver scritto della separazione delle carriere "la prima volta 30 anni fa, e naturalmente fui pesantemente criticato dall’Anm. Non era facile a quei tempi mantenere la barra dritta. Ora questa impresa si sta realizzando".