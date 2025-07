Giorgia Meloni sulla copertina di Time: "Dove sta portando l’Europa"

Tre anni a Palazzo Chigi e la copertina di Time: “Dove Giorgia sta portando l’Europa”. La premier Meloni è al centro di un lungo ritratto del settimanale americano, che ne ricostruisce il percorso politico e personale, senza evitare le contraddizioni che accompagnano la sua leadership.

Si parte da lontano, dalla Garbatella, quartiere romano dove cresce con la madre e la sorella dopo l’addio del padre. Nessuna laurea, lavori precari, e poi la passione per la politica che arriva presto, a 15 anni, distribuendo i volantini del Fronte della Gioventù. Il resto è un’ascesa lenta e costante: Meloni fonda Fratelli d’Italia, porta il partito dal 2% al 26%, e nel 2022 conquista la guida del governo.

Nel racconto di Time, Meloni viene descritta come una figura capace di muoversi su due registri: una leader di destra che parla al suo mondo, ma che sa anche rassicurare le cancellerie internazionali. Si rimarca come abbia costruito solidi rapporti con Joe Biden, Ursula von der Leyen e, allo stesso tempo, con Donald Trump. Ha sostenuto l’Ucraina, preso le distanze dalla Cina, e fatto uscire l’Italia dalla Via della Seta.

Sul fronte interno, invece, il quadro è più complesso. Il settimanale americano mette in fila le principali riforme su cui sta lavorando il suo governo: il premierato, la riforma della giustizia, la legge contro la maternità surrogata. Messi da parte i blocchi navali nel Mediterraneo, cita il Modello Albania - attualmente in stand by - come retaggio “autoritario” delle sue politiche.

Meloni, dal canto suo, risponde alle accuse con fermezza: «Non sono razzista. Non sono omofoba. Non sono tutto quello che dicono».

Per il Time restano alcune ambiguità di fondo. Punta il dito contro la citazione ricorrente del nazionalista francese Ernest Renan, autore anche di testi antisemiti. E ricorda che nel suo partito, Fratelli d’Italia, alcuni esponenti storici non hanno mai nascosto nostalgie per il ventennio.

A chiusura dell’intervista, è la stessa Meloni a rilanciare la questione all’intervistatore: «C’è qualcosa nel mio operato che ti preoccupa davvero?» Una domanda che resta senza risposta.