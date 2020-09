Coronavirus: dall’Ue 4 milioni per studio su plasma dei convalescenti

È iniziato ufficialmente Support-E (SUPPORTing high-quality evaluation of Covid-19 convalescent plasma throughout Europe) il progetto europeo che si pone come obiettivo una valutazione, basata su evidenze scientifiche, delle terapie a base di plasma da Convalescente Covid-19 (Ccp) e il raggiungimento di una armonizzazione fra tutti gli stati membri su un utilizzo clinico appropriato, attingendo anche dal database comune. Per riuscirci sono stati stanziati 4 milioni di euro.

I player italiani del progetto

approfondimento

Covid-19, Oms: “Terapia al plasma ancora sperimentale, poche evidenze”

I fondi sono arrivati in seguito alla firma, nei giorni scorsi, del Grant Agreement da parte della Direzione Generale Research and Innovation della Commissione Europea e i coordinatori dell'Eba (European Blood Alliance), l'associazione che riunisce i centri sangue dei paesi dell'Unione Europea e dell'Associazione Europea per il Libero Scambio. Al termine del progetto, il consorzio produrrà delle raccomandazioni che saranno applicabili in tutto il continente per fare fronte al coronavirus e ad eventuali crisi sanitarie future. In Italia lo studio vede impegnati il Centro Nazionale Sangue a cui è stato affidato il Work Package della comunicazione, la Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia e l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova. Sarà finanziato dal programma di ricerca europeo Horizon 2020 e durerà 24 mesi.