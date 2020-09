Botta e risposta polemico su Twitter tra la giornalista Selvaggia Lucarelli e il primario di Terapia intensiva del San Raffaele Alberto Zangrillo. Dopo che il medico, in riferimento a Silvio Berlusconi, ricoverato con polmonite bilaterale da coronavirus , ha dichiarato che “a marzo-aprile sarebbe morto” , la giornalista ha scritto sul social: “Zangrì, facciamo che a marzo intanto Berlusconi avrebbe trovato posto in una terapia intensiva, mentre un altro 83enne…”. A stretto giro è arrivata la replica dello stesso Zangrillo: "Lei è una donna volgare e cattiva. Lo dico a difesa dei medici e degli infermieri che hanno lavorato al mio fianco, senza sosta per salvare l'ultimo degli ultimi. Dio abbia perdono di Lei”. Lucarelli ha nuovamente commentato: “Strano, perché quando mi scrive o mi telefona per cercare di addolcirmi mi chiama ‘gentilissima’. Avrà capito che con me certi tentativi sono clinicamente morti” ( LA FOTOSTORIA DI BERLUSCONI - LE TAPPE DELLE SUE ULTIME SETTIMANE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE SUL CORONAVIRUS ).

Le dichiarazioni di Zangrillo su Berlusconi

leggi anche

Coronavirus, Zangrillo: "Berlusconi a marzo-aprile sarebbe morto"

"La carica virale del tampone nasofaringeo di Berlusconi era talmente elevata che a marzo-aprile, sicuramente non avrebbe avuto l'esito che fortunatamente ha ora. Lo avrebbe ucciso? Assolutamente sì, molto probabilmente sì, e lui lo sa. E non è una boutade per esagerare visto il personaggio di cui si parla, ma è un cercare di rimanere aderenti alla realtà”, ha dichiarato ieri il primario del San Raffaele, ospite di Piazzapulita su La7. "Diciamo che" Briatore e Berlusconi "sono in situazioni più che soddisfacenti, stanno bene, per loro credo che l'epilogo di questa malattia sia vicino", ha aggiunto. Nel pomeriggio era stato diffuso il bolettino firmato proprio da Zangrillo, in cui si diceva come "ad una settimana dal ricovero per la cura di polmonite bilaterale SARS-COV-2 relata, si osserva una risposta ottimale alle terapie in atto”.