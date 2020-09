Il presidente del Consiglio Conte ha inviato ai presidenti di Camera e Senato il documento in 38 pagine del Piano di ripresa e resilienza con le proposte per accedere ai fondi. In esso si definisce il piano di rilancio del governo, basato su nove "direttrici di intervento", e si elencano gli obiettivi e le sfide dell’Italia. Per quanto riguarda la selezione dei progetti, vengono fissati dei "criteri stringenti" di ammissibilità alle risorse in base a costi e impatti sul Pil

Trentotto pagine e 32 slide per spiegare come il governo italiano intende spendere i soldi in arrivo dall’Unione europea per rilanciare l’economia dopo la crisi innescata dal coronavirus (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE). Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha trasmesso ai presidenti di Camera e Senato, ieri sera, la proposta delle linee guida per la definizione del Piano italiano di ripresa e resilienza per accedere ai fondi previsti dal Recovery Fund. Tra gli obiettivi: meno tasse sui ceti medi e sulle famiglie, puntare al raddoppio della crescita a un livello in linea con la media Ue dell'1,6%, con più lavoro e più investimenti. Sei le missioni: dall'equità al green, ma anche digitalizzazione, istruzione, salute, infrastrutture. Si parla anche dei "criteri stringenti" per il via libera ai progetti da finanziare, in base all'impatto sul Pil e ai costi. E poi c'è una parte sul rivedere le concessioni autostradali. Il premier, comunque, si è detto pronto a riferire alle Camere sul documento che contiene tutti i progetti e gli investimenti che l’Italia proporrà a Bruxelles.