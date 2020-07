Recovery Fund, piano da 137 progetti per utilizzare i fondi Ue. FOTO

1/21 ©LaPresse

Tre linee strategiche, nove ambiti di intervento e sette macro-settori da rilanciare, per un totale di 137 progetti. Sarà questa la base da cui l'Italia partirà per investire i 209 miliardi stanziati dal Recovery fund europeo tra sussidi a fondo perduto e prestiti da rimborsare. Il macro-programma è contenuto nel Piano nazionale delle riforme, elaborato durante gli Stati generali che si sono tenuti a giugno, e già presentato dall'Italia in attesa che l’Unione europea desse il via libera al Recovery fund

Recovery Fund, ecco cosa prevede. FOTO