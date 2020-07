Ue, accordo raggiunto sul Recovery Fund

Intesa trovata al vertice europeo dopo un braccio di ferro durato quattro giorni. Il Consiglio non avrà facoltà decisionali, tutto passerà per la commissione. All'Italia 209 miliardi tra sussidi e prestiti, Conte: tutelata la nostra dignità, ora possiamo ripartire

C'è l'accordo su bilancio e Recovery fund, si chiude uno dei vertici europei più lunghi di sempre. Conte: "Momento storico per l'Italia e per l'Europa, siamo soddisfatti". All'Italia 209 miliardi tra sussidi e prestiti. La procedura d'emergenza spetta alla Commissione, nessuna possibilità di veto per i Paesi.

Conte: momento storico per l'Italia e l'Europa "E' un momento storico per l'Europa e per l'Italia", ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo "Sono le sei del mattino: siamo all'alba di un vertice lunghissimo, forse abbiamo stabilito il record e superato per durata il vertice di Nizza. Siamo soddisfatti: abbiamo approvato un piano di rilancio ambizioso e adeguato alla crisi che stiamo vivendo". "Avremo una grande responsabilità: con 209 miliardi abbiamo la possibilità di far ripartire l'Italia con forza e cambiare volto al Paese. Ora dobbiamo correre. Abbiamo conseguito questo risultato tutelando la dignità del nostro Paese e l'autonomia delle istituzioni comunitarie", ha aggiunto. Poi un accenno al governo e al Mes "Il governo italiano è forte: la verità è che l'approvazione di questo piano rafforza l'azione del governo italiano. Di Mes abbiamo discusso tanto e immagino continueremo a parlarne: il Mes non e' il nostro obiettivo, l'obiettivo e' valutare il quadro di finanza pubblica e le necessita' e valutare gli strumenti nel migliore interesse dell'Italia. Il piano che oggi approviamo ha assoluta priorita' nell'interesse dell'Italia. Ci sono prestiti molto vantaggiosi. Il Recovery fund è la priorità e spero possa contribuire a distrarre l'attenzione morbosa attorno al Mes".