Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 22 luglio

: 129 contagi e 15 morti nelle ultime 24 ore ( TUTTI I DATI ). Il vaccino in fase di studio tra Pomezia e Oxford sarà disponibile in milioni di dosi entro fine anno, se la fase 3 sarà positiva. Il Consiglio europeo trova l' accordo sul Recovery Fund : ecco cosa prevede (FOTO) . In Usa i decessi da coronavirus superano le 140mila vittima, in Brasile le 80mila. In Italia resta l'allerta per i focolai da Covid. Capri impone l'obbligo di mascherina. Allerta anche in Spagna, Francia e Gran Bretagna