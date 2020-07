1/17 ©Ansa

In Italia le attività sportive sono ripartite. Alcune già da maggio altre da pochi giorni. Ogni Federazione associata al Coni ha le sue specifiche regole dove le linee guida generali prevedono un distanziamento che in genere non è meno di due metri, sanificazione degli ambienti e degli attrezzi, divieto di scambiarsi materiali e bottiglie. Meglio presentarsi negli impianti sportivi già vestiti: gli indumenti indossati per l’attività fisica vanno riposti subito in borse personali

