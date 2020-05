Coronavirus, le linee guida per palestre e sport

Distanza minima di due metri tra chi fa sport, arrivare in palestra già vestiti e muniti di buste per raccogliere i propri rifiuti potenzialmente infetti. I tennisti dovranno giocare indossando i guanti, i golfisti recupereranno la pallina con un “congegno” che eviti il contatto con le mani e i giocatori di baseball dovranno abbandonare l’abitudine - importata dagli Usa - di masticare e sputare tabacco sul diamante. I centri fitness e gli sport hanno da oggi le rispettive linee guida da seguire per riprendere l’attività riducendo al minimo la possibilità di contagi da coronavirus ( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - GRAFICHE ). Sul sito del ministero dello Sport sono state pubblicate sia le indicazioni per le palestre e i centri sportivi - dopo un lavoro comune con il dicastero della Salute e la Federazione medico sportiva, con il supporto dello studio Coni-Cip-Politecnico di Torino - sia quelle per le singole discipline, decise insieme alle specifiche federazioni.

Centri fitness, riorganizzare gli spazi

Per quanto riguarda i centri fitness, il ministero chiarisce innanzitutto le linee guida per i lavoratori. In via preliminare si consiglia, dove possibile, ancora l’uso del lavoro da remoto e della formazione a distanza e di soluzioni tecnologiche che consentano di tracciare l’accesso alle strutture. Ogni centro deve inoltre procedere alla valutazione del proprio profilo di rischio. Il suggerimento è poi quello di suddividere gli operatori in gruppi che svolgono la medesima mansione e nei medesimi luoghi. Gli spazi e gli attrezzi devono essere costantemente sanificati, bisogna predisporre un sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti, come fazzoletti e mascherine, e una segnaletica per evidenziare entrate, uscite e percorsi differenziati.

Limitato l’accesso a spogliatoi e docce

Per tutti, all’interno delle palestre, saranno poi valide le indicazioni di lavarsi e sanificarsi frequentemente le mani, mantenere la distanza interpersonale minima di un metro in assenza di attività fisica e di 2 metri se si svolge attività fisica. Gli indumenti e gli accessori indossati per allenarsi vanno riposti in zaini o borse personali e, una volta a casa, il consiglio è quello di lavarli separatamente. Borracce e attrezzi personali non vanno condivisi con altri e bisognerà arrivare in palestra muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti e già vestiti “da sport”. Questo aiuterà a limitare l’utilizzo di spogliatoi, docce e servizi igienici, dove è previsto l’accesso contingentato e misure di igiene rafforzate. Sconsigliato anche l’uso degli asciugacapelli comuni.