Se i casi nel mondo hanno superato i 15 milioni, in Europa i focolai stanno nuovamente aumentando. A preoccupare sono soprattutto alcuni Paesi del Sud, come la Spagna. Secondo gli ultimi dati, nel Paese iberico ci sono stati 224 nuovi focolai, 23 in più rispetto all'altro ieri, con 2.622 contagiati. In totale si contano ora 266.194 casi e 28.424 morti nel Paese

Coronavirus, i nuovi focolai in Spagna