Coronavirus, Trump: indossate mascherina. Usa: 1000 morti in un giorno

I numeri negli Usa

Sono stati più di 1.000 morti per coronavirus negli Stati Uniti nelle scorse 24 ore. E' la prima volta dal 9 giugno che questa soglia viene superata, riporta il New York Times. Pur trattandosi di una cifra elevata si tratta si un numero decisamente inferiore al record di 2.752 morti in 24 ore registrato il 15 aprile. I nuovi casi negli Stati Uniti nell’ultimo giorno sono stati 68.524. Si tratta dell'ottavo giorno consecutivo sopra i 60.000 contagi. In totale i casi di coronavirus negli Usa si avvicinano ai 4 milioni, per l'esattezza sono 3,89, rivelano i dati della Johns Hopkins University. La California intanto si appresta a superare New York, Stato epicentro dell'epidemia negli Stati Uniti, in termini di contagi. Se La California fosse uno Stato indipendente, sarebbe quinta al mondo come numero di contagi dopo Usa, Brasile, India e Russia. Lo Stato americano più popoloso ha raggiunto i 400.166 contagi, mentre lo Stato di New York è a 412.800. New York al momento viaggia su una media di 700 nuovi casi al giorno, la California 8.300.