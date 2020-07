1/15 ©Getty

La pandemia ha messo in ginocchio anche New York. Secondo quanto scrive il New York Times, nella città non si vedono più turisti: prima poteva vantare un record di 65 milioni di visitatori in un anno (2018), ora - anche a causa di questo calo - si trova alle prese con la peggior crisi economica dagli anni '70

