Repubblica Ceca, incendio in un ristorante: morte 6 persone

Spettacolo

BIANCA BALTI - Messaggio tra la speranza e la commozione per Bianca Balti , che sta lottando contro il tumore . "Ho cercato di esprimere i miei sentimenti a parole, a metà tra la malattia che mi affligge e che sto combattendo coraggiosamente e tutto l'amore che mi circonda ancora di più da quando mi sono ammalata". Ultimamente, spiega la modella, "mi concedo il sogno di una vita senza avvenimenti, dove non accade nulla - né di bello né di brutto. E tutto questo mentre Los Angeles, la città che ho scelto come casa, sta andando a fuoco "

ELISABETTA CANALIS - La showgirl Elisabetta Canalis ha pubblicato sul suo account Instagram una serie di foto dei roghi che stanno distruggendo la Città degli Angeli, accompagnato da un pensiero per i vigili del fuoco impegnati nello spegnimento delle fiamme: " Ai pompieri che sono là fuori a salvare animali e case, per favore fate attenzione ". Canalis, fortunatamente, non vive nella zona divorata dagli incendi

TIZIANO FERRO - Per il cantante Tiziano Ferro un messaggio in tre lingue (italiano, inglese e spagnolo) per rassicurare i fan. "Grazie per tutti i messaggi e i pensieri che mi avete inviato in un momento così drammatico per la città in cui vivo", ha esordito su Instagram. "In queste ore sto cercando di aiutare chi sta vivendo enormi difficoltà, ma fortunatamente io, la mia famiglia e i miei amici stiamo bene"