Oggi il vertice tra Paesi arabi e Stati Ue sul futuro della Siria

L'incontro, che si tiene in Arabia Saudita, arriva in un momento in cui le autorità di transizione guidate dal nuovo leader di Damasco, Ahmad Al Shareh, chiedono la revoca delle sanzioni internazionali. Nei giorni scorsi, il ministro degli Esteri Tajani ha incontrato Al Jolani e la comunità cristiana locale

La situazione in Siria

L'incontro arriva in un momento in cui le autorità di transizione guidate dal nuovo leader del Paese, Ahmad al-Shareh, chiedono la revoca delle sanzioni internazionali contro la Siria. Le potenze occidentali, tra cui Usa e Ue, avevano imposto sanzioni al governo di Bashar al-Assad a causa della repressione delle proteste popolari nel 2011, che ha scatenato la guerra civile. Dopo 13 anni di conflitto interrno, che ha ucciso almeno 500mila persone, costringendo alla fuga in milioni, i ribelli guidati dal gruppo islamista Hayat Tahrir al-Sham (Hts), ex ramo siriano di al-Qaeda, sotto Al Jolani hanno estromesso Assad dal potere l'8 dicembre 2024. Il governo di transizione che si è insediato sulla scia della crisi da allora sta spingendo per la revoca delle sanzioni internazionali, ma molte capitali, tra cui Washington, hanno detto che stanno aspettando di vedere come le nuove autorità eserciteranno il loro potere prima di prendere una decisione.