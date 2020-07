Guarito dal Covid-19, giornalista Cnn racconta “coda lunga” del virus

La coda lunga del Covid-19

Quest, in sostanza e come tante altre persone, ha spiegato che sta ancora “vivendo e soffrendo per la coda lunga del Covid-19”. Il contagio, come detto, era stato segnalato a metà aprile. “L'inizio dei sintomi è arrivato rapidamente. All’improvviso ho notato che mi sentivo molto stanco e ed è comparsa la tosse. Sono stato sottoposto al test e la mattina dopo ho ricevuto una telefonata dal centro medico, che mi ha comunicato che ero risultato positivo al coronavirus”, scrive. Quindi, dopo la fase di isolamento, la notizia tanto attesa. “Sono risultato negativo al tampone e positivo al test degli anticorpi, quindi il mio dottore mi ha detto che il virus non sarebbe tornato”, ha spiegato ancora Quest che però sembra non sentirsi ancora in forma. “Ci sono giorni in cui mi sento di avere ancora il virus. Sto anche scoprendo nuove aree danneggiate del mio corpo: ad esempio, sono diventato incredibilmente maldestro. Non sono mai stata una persona agile, nessuno mi ha mai detto che avessi della grazia, ma la mia goffaggine ora è evidente. Se cerco di prendere un bicchiere, lo colpisco e lo rovescio a terra”. Il giornalista della Cnn ha raccontato ancora che se prende qualcosa da un armadio, succede spesso che cadere sul pavimento e ancora di inciampare sul marciapiede o cascare sui mobili. “È come se una parte del mio cervello non funzionasse”, scrive ancora, sottolineando un leggero senso di confusione, un piccolo ritardo nel pensiero e l'esitazione nel parlare, nonostante il suo medico lo abbia dichiarato guarito.

Il virus come un tornado

Il racconto di Quest procede in ulteriori dettagli. “l mio apparato digerente è strano, per non dire altro, il mio corpo non si sente bene. I dottori cercano di rassicurarmi dicendo che questa sensazione svanirà, ma non possono dirmi quando. La tosse è con me da giorni, sono stanco e ho bisogno di dormire. Sono preoccupato ma non ancora preso dal panico. A coloro che non hanno avuto il Covid o hanno assistito al disordine che lascia dietro, ancora una volta, vi esorto: fate tutto il possibile per evitare tutto questo. Il Covid è un tornado con una coda molto lunga”, ha concluso Quest nel suo articolo.