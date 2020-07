Coronavirus, Norvegia e Finlandia isolano la Svezia: chiusi i confini

Quarantena obbligatoria per chi supera le frontierie, polizia e soldati a presidio delle zone per impedire il passaggio dei cittadini. Nel Paese, registrati più di 5mila morti e oltre 78mila casi confermati

Con più di 78mila casi registrati dall'inizio della pandemia da coronavirus ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE ) la Svezia è uno dei Paesi sotto i riflettori nel continente europeo, con 5.500 morti registrati su 10 milioni di abitandi. Tanto che i due Paesi confinanti, Finlandia e Norvegia, hanno deciso di chiudere i confini per evitare il possibile aumento dei contagi.

I controlli ai confini

Le forze dell'ordine di Finlandia e Norvegia sono state posizionate nelle zone di confine con la Svezia, in modo da controllare che non ci siano spostamenti non autorizzati. Un avviso, stampato su cartelli e rilanciato da megafoni, comunica che chiunque dalla Norvegia varcherà il confine svedese, dovrà fare obbligatoriamente dieci giorni di quarantena.