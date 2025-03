Il 71enne è stato arrestato e si trova ora in carcere. Le indagini per ricostruire l'accaduto sono affidate ai carabinieri

Omicidio in famiglia dove un 44enne è morto all'ospedale 'Perrino' di Brindisi dopo essere stato accoltellato ieri, 12 marzo, dal padre al termine di una lite a Francavilla Fontana. Il genitore, un 71enne, è stato arrestato e si trova ora in carcere. Le indagini per ricostruire l'accaduto sono affidate ai carabinieri.