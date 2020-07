Coronavirus, il bollettino del 22 luglio

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 245.032. Le vittime, in totale, sono 35.082, con 9 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 15). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 282 casi (ieri +129), di cui 51 in Lombardia. La regione Abruzzo comunica il seguente ricalcolo: sono stati sottratti 2 casi positivi erroneamente conteggiati nei giorni precedenti. Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute ( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LE GRAFICHE ).

Guariti e terapia intensiva

I guariti nelle ultime 24 ore sono 197, per un totale di 197.628 (ieri +269). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 48, cioè 1 in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 724 (-8). Sono invece 11.550 le persone in isolamento domiciliare (+83). I tamponi sono al momento 6.354.730, in aumento di 49.318 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 3.807.771, al netto di quanti tamponi abbiano fatto (I CONTAGI NEL MONDO - DISTANZIAMENTO SOCIALE: LE IDEE PIÙ ORIGINALI).