Manichini ai tavoli per il tristellato The Inn at Little Washington, in Virginia. Gli ospiti siedono accanto a fantocci a grandezza naturale abbigliati in stile anni Quaranta. Il personale, che indossa mascherine decorate con il sorriso di Marilyn Monroe e il mento di George Washington, interagiscono anche con loro versando il vino e chiedendo se la serata è piacevole