Concerti, le 10 migliori città europee per vedere eventi musicali live

Secondo il portale Travel news, la scozzese Glasgow presenta la migliore combinazione per chi pratica il “music tourism”, la pianificazione di viaggi in base all’offerta di festival e spettacoli live. Sul podio delle destinazioni più appetibili anche Lione (Francia) e Zurigo (Svizzera). Fuori dalla “top ten” l’Italia nonostante una tradizione musicale radicata nel Bel Paese. A livello globale spiccano gli Stati Uniti con 6 città che offrono un mix di strutture e iniziative per ascoltare musica dal vivo