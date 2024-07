Taylor Swift fa bene alla salute dei fan, lo studio

Per determinare l’impatto delle rivelazioni della popstar sul suo passato disturbo alimentare e dei messaggi contenuti nella sua musica, i ricercatori hanno analizzato i 200 principali post su TikTok e Reddit, compresi 8.300 commenti online, che riguardano la cantautrice, i disturbi alimentari e l’immagine corporea

Taylor Swift fa bene alla salute. Secondo uno studio dei ricercatori dell’Università del Vermont, pubblicato sulla rivista Social Science & Medic, le battaglie dell’artista statunitense contro l’imposizione sociale di un’immagine corporea perfetta, i disordini alimentari e l’oggettivazione del corpo hanno prodotto effetti positivi sui fan. In passato, la stessa Swift aveva sofferto di disturbi alimentari e aveva condiviso la propria esperienza con il suo pubblico, non solo nei testi di alcuni brani, ma anche nel documentario Miss Americana. Lo studio dell’ateneo ha quindi analizzato i 200 principali post su TikTok e Reddit, compresi 8.300 commenti online, che riguardano la cantautrice, i disturbi alimentari e l’immagine corporea. “I nostri risultati suggeriscono che i fan che si sentivano molto legati a Swift sono stati influenzati nel cambiare positivamente i loro comportamenti o atteggiamenti riguardo all’alimentazione o all’importanza attribuita all’immagine corporea grazie alle rivelazioni di Swift e ai messaggi contenuti nella sua musica”, ha spiegato Lizzy Pope del Dipartimento di Scienze della Nutrizione e dell’Alimentazione dell’Università del Vermont. “I fan sembravano trarre ispirazione dal fatto che Swift fosse guarita dall’avere un’alimentazione disordinata e che, in seguito, sembrasse rinata”, ha aggiunto Kelsey Rose, professoressa assistente clinico dell’ateneo e dietologa nutrizionista specializzata nel trattamento dei disturbi alimentari. Come emerge dai commenti online, infatti, gli ammiratori hanno intravisto nella popstar un modello di recupero dai disturbi alimentari e una conseguente fonte di ispirazione per il proprio recupero personale. Secondo i ricercatori, le rivelazioni di Swift sono uniche perché mettono in discussione le norme sociali che promuovono la cultura della dieta, che può essere a sua volta guidata dalla cultura delle celebrità. La trasparenza della cantautrice ha finora ridotto lo stigma nei confronti dei disturbi alimentari, un'azione fondamentale perché la vergogna legata allo stigma rischia invece di ridurre le iniziative di ricerca di aiuto e di avere così un impatto negativo sulla salute.

"PER FAVORE, NON COMMENTATE PIÙ IL CORPO DELLE PERSONE" Tuttavia, nonostante gli effetti positivi generati da Taylor Swift, i ricercatori hanno comunque notato un atteggiamento di oggettivazione del corpo della popstar e discorsi contrastanti sulla decisione di mostrare la parola "grasso" sulla bilancia nel video di Anti-Hero. "Sono così stufa di essere oggetto, e questo mi ha portata a mangiare in modo disordinato", aveva affermato la cantautrice in Miss Americana. "Anche se l'intento era positivo, i fan continuavano a commentare, il che significa che non avevano interiorizzato completamente il suo messaggio: "Per favore, non commentate più il corpo delle persone"", ha spiegato Lizzy Pope. I ricercatori hanno scoperto che anche quando gli ammiratori intendevano difendere Swift, hanno proseguito con l'oggettivazione: "È ingrassata, ora sembra così felice e in salute".

TAYLOR SWIFT, UNA VOCE POTENTE In ogni caso, la divulgazione di Taylor Swift sulle proprie lotte con l'alimentazione disordinata e con la cultura della dieta ha aiutato i fan nel rapporto con il cibo e con il corpo e ha mostrato i limiti della divulgazione individuale su questioni come i pregiudizi grassofobici. "The Eras Tour di Swift ha attualmente un cast di ballerini di diversa corporatura, sfidando l'idea che i danzatori esperti abbiano una sola taglia", hanno sottolineato i ricercatori, nella speranza che lo studio possa incoraggiare le celebrità a esercitare un'influenza positiva sulla società. "Taylor Swift può fare di più per cambiare gli atteggiamenti con poche frasi di quanto possiamo fare noi in tutta la nostra carriera", ha sostenuto Pope. "È quindi importante studiare le persone che hanno questo tipo di impatto. Non c'è dubbio che, se sceglie di esserlo, Swift può essere una voce potente a favore della salute, del benessere e di pratiche più inclusive del peso che possono avvicinare la società all'idea di liberazione del corpo".