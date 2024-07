Perché Taylor Swift è molto più di un fenomeno musicale? VIDEO

Il successo della popstar, attesa a Milano il 13 e 14 luglio, non è solo legato alla musica. Il fenomeno Swift esercita un'influenza anche dal punto di vista economico, politico e sociale. Secondo la psicoterapeuta Alli Spotts-De Lazzer, le canzoni di Taylor Swift producono effetti positivi sulla salute mentale dei fan. "L'abbiamo vista cadere e rialzarsi, reinventare se stessa, Taylor Swift ci insegna a non essere perfetti ed è anche questo che determina il suo fascino globale", afferma l'esperta

Taylor Swift non è solo una popstar dei record. L'abbiamo vista scalare le classifiche degli album internazionali, vincere prestigiosi premi musicali, battere i primati dei più grandi artisti della storia, come Frank Sinatra, Whitney Houston, Stevie Wonder ed Elvis Presley, e diventare addirittura una “materia universitaria” ad Harvard. Ma il successo della cantante di West Reading, che il 13 e 14 luglio si esibirà allo Stadio Meazza (San Siro) a Milano per le due tappe italiane dell'Eras Tour , non è solo legato alla musica. Il fenomeno Swift esercita una certa influenza anche dal punto di vista economico, politico e sociale.

L'Eras Tour d Taylor Swift è stata la tournée più redditizia di sempre, con più di un miliardo di dollari di incassi: ben oltre il record detenuto da Elton John con il suo Farewell Yellow Brick Road (oltre 939 milioni di dollari). L'ultimo film-concerto della popstar poi ha incassato più di This Is It di Michael Jackson: 261,6 milioni di dollari contro i 261,2 milioni del Re del pop. Per non parlare dell'impatto economico dei suoi concerti negli Stati Uniti, che hanno prodotto un vero e proprio boom di prenotazioni in alberghi e ristoranti. Solo grazie a 53 dei suoi spettacoli, il Pil degli Usa è cresciuto di 4,3 miliardi di dollari nel 2023 .

L'intervista AD Alli Spotts-De Lazzer

Perché, secondo lei, le canzoni di Taylor Swift producono effetti positivi sulla salute mentale dei fan?

Sono le persone stesse a dire di sentirsi bene quando ascoltano la musica di Taylor Swift. Proprio per questo, credo sia qualcosa a cui dobbiamo prestare attenzione. Come psicologa, penso sia importante sottolineare che le canzoni di Taylor Swift producono sui fan un effetto positivo perché sono in grado di espandere e migliorare la capacità di una persona di riconoscere, comprendere e soprattutto prendersi cura delle proprie emozioni. La società odierna non ci insegna a gestire i sentimenti incredibilmente conflittuali, potenti e travolgenti che abbiamo.

Spesso le persone dicono di identificarsi in quello che la popstar dice o scrive, e addirittura di sentirsi meno sole. Penso che questo sia un bene per la salute mentale. Noi sappiamo, dalla ricerca, che coloro che non sono in grado di identificare le proprie emozioni, di prendersene cura, di tollerarle, di tollerare l'angoscia, tendono a sperimentare una cattiva salute mentale. Quindi, come psicologa, adoro il fatto che ascoltando la musica di Taylor Swift le persone si connettano ai sentimenti, li tollerino, ne parlino, si leghino agli altri per determinati sentimenti: credo che questo possa essere uno spazio davvero sano in cui trovarsi.

Fin dal suo primissimo album del 2007, Taylor Swift esorcizza il dolore e la rabbia attraverso la musica. Che tipo di effetto produce sugli ascoltatori?

Quando le canzoni di Taylor Swift ci parlano di alcuni sentimenti, che si tratti del dolore o della rabbia, è come se ci mettessero sopra un'etichetta, li identificassero. E quando si etichetta un sentimento, contemporaneamente si placa il senso di sopraffazione e si può affrontare il problema con maggiore consapevolezza. In questo modo, gli ascoltatori si sentono capiti, non si sentono più soli nel provare determinate emozioni. Se una persona così famosa, che sembra avere tutto, può essere vulnerabile e provare la nostra stessa solitudine, allora questo ci porta a pensare: "Sto bene, è normale che io mi senta così, anche lei si sente così”. Taylor Swift ci insegna a non essere perfetti ed è anche questo che determina il suo fascino globale.