Taylor Swift, un miliardo di streams su Spotify per il nuovo album

"The Tortured Poets Department" a solo una settimana dalla sua pubblicazione è già un successo. Il doppio disco, "un'antologia", come la cantautrice americana la definisce, aveva già superato un record, diventando il più ascoltato in un solo giorno su Apple Music. Trentuno canzoni che i fan stanno "divorando", nell'attesa del tour europeo che partirà a maggio da Parigi

La regina del pop colpisce ancora. Non c’erano dubbi sul successo che avrebbe avuto il nuovo disco di Taylor Swift, l’artista più ascoltata al mondo su Spotify nel 2023, che il 19 aprile ha pubblicato The Tortured Poets Department: The Anthology, a sorpresa un album doppio contenente 31 canzoni. Il primo nella storia di Spotify ad ottenere un miliardo di stream in una sola settimana, come ha annunciato la piattaforma il 24 aprile. Il lavoro discografico di Taylor Swift aveva già raggiunto due grandi risultati: Fortnight è stata la canzone più ascoltata in un giorno su Spotify, Tortured Poets l’album pop con più streams di sempre su Apple Music al suo debutto.

“Una volta che avremo parlato la nostra storia più triste, potremo liberarcene” Per commentare l’uscita di The Tortured Poets Department: The Anthology, la cantautrice americana ha descritto il progetto su Instagram come “Un'antologia di nuove opere che riflettono eventi, opinioni e sentimenti di un momento fugace e fatalistico nel tempo - sensazionale e doloroso in egual misura”. Ha poi aggiunto, parlando di sé in terza persona, che “Questo periodo della vita dell'autore è ormai finito, capitolo chiuso e sbarrato. Non c'è niente da vendicare, nessun conto da regolare una volta guarite le ferite. E dopo ulteriori riflessioni, un buon numero di loro si è rivelato autoinflitto”. Si legge ancora sul suo profilo social: “Questo scrittore è della ferma convinzione che le nostre lacrime diventino sante sotto forma di inchiostro su una pagina. Una volta che avremo parlato la nostra storia più triste, potremo liberarcene”. approfondimento Taylor Swift ha rivelato il significato dei brani del nuovo album

Il tour europeo Il tour europeo di Taylor Swift, Taylor Swift. The Eras Tour partirà il 9 maggio in Francia, a Parigi, e si concluderà il 17 agosto a Londra. I fan italiani la aspettano allo Stadio San Siro di Milano per due date, diventate immediatamente sold out, il 13 e il 14 luglio. leggi anche I fan di Taylor Swift temono che l'Eras Tour venga cancellato