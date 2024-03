I fan di Taylor Swift temono che l'Eras Tour venga cancellato

Può qualche colpo di tosse scatenare il panico? Sì, se ti chiami Taylor Swift, stai facendo un tour mondiale, e i tuoi fan prendono aerei, navi e auto, macinando giorni e chilometri, per venirti a vedere. È successo durante il primo show di Swift a Singapore, subito dopo la conclusione delle tappe australiane.

Taylor Swift era malata sul palco di Singapore?

"Sembra che non si senta al meglio... Ha bisogno di riposo", ha scritto un fan commentando il video - diventato virale - in cui si vede Taylor Swift tossire mentre intona la sua Delicate al National Stadium di Singapore, lo scorso sabato. "Dovrebbe cancellare il resto degli spettacoli per motivi di salute", "Ha bisogno di una pausa", "Il tour sta mettendo a dura prova la sua salute": il tono dei commenti, sui vari social, è questo. Taylor Swift si esibirà in altre tre date a Singapore prima di volare in Francia per continuare l'Eras Tour. La preoccupazione dei fan, peraltro, si aggiunge al malcontento: la decisione di fare solo quattro concerti a Singapore, senza toccare nessun altro Paese, agli swifties del sud-est asiatico non è piaciuta.