Taylor Swift, Maroon bonus track nel trailer Disney+ di The Eras Tour

LE ALTRE POSSIBILI BONUS TRACK

Come annunciato lo scorso febbraio, la versione ampliata di The Eras Tour avrebbe incluso il brano Cardigan dell’album Folklore e quattro canzoni acustiche. Essendo stato girato durante le tre serate al SoFi Stadium di Los Angeles, le altre bonus track potrebbero essere i tre brani Death by a Thousand Cuts, You Are in Love e I Can See You, tutti interpretati a sorpresa da Swift in quelle occasioni.