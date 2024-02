Taylor Swift, il bacio a Travis Kelce dopo la vittoria al Super Bowl

Travis Kelce e Taylor Swift si sono scambiati un bacio durante i festeggiamenti dei Kansas City Chiefs. Il tenero momento è stato rilanciato dal profilo Instagram della National Football League

Nelle scorse settimane si è molto dibattuto circa la possibilità di vedere Taylor Swift tra gli spalti dell’Allegiant Stadium di Paradise, Nevada, in occasione del 58esimo Super Bowl, la finale del campionato della National Football League che ogni anno immobilizza il pubblico americano, e non solo, davanti alla tv. Alla fine la cantante statunitense è riuscita ad arrivare in tempo alla partita divenendone una protagonista in seguito alla vittoria dei Kansas City Chiefs, squadra in cui milita il fidanzato Travis Kelce. Il bacio tra i due durante i festeggiamenti è stato rilanciato sui social.

taylor swift e travis kelce, il bacio Travis Kelce, tight end per i Kansas City Chiefs, ha vinto la finale contro i San Francisco 49ers nel primo Super Bowl disputato in Nevada. La squadra del Missouri ha trionfato con un punteggio di 25-22 conquistando il suo quarto Super Bowl e il secondo consecutivo dopo il trionfo dello scorso anno; dal 2020 ad oggi i Kansas City Chiefs hanno centrato la finale quattro volte risultandone vincitori in ben tre occasioni. approfondimento Super Bowl, Usher all'Halftime Show. Taylor Swift nel pubblico. FOTO

Da alcuni mesi Travis Kelce e Taylor Swift formano una coppia, per questo motivo nelle ultime settimane numerosi fan della cantante si sono chiesti se la star fosse stata presente alla partita visto un concerto a Tokyo nella serata di sabato 10 febbraio. Alla fine, Taylor Swift è arrivata in tempo seguendo l'incontro tra gli spalti insieme ad altri 60.000 spettatori circa. Al termine della partita la cantante ha raggiunto il fidanzato in campo per i festeggiamenti. Il profilo Instagram della National Football League ha immortalato il bacio della coppia rilanciandolo sul suo profilo Instagram. approfondimento Super Bowl, la foto in cui Cara Delevingne commenta lo show di Rihanna

Il Super Bowl ha visto anche momenti di musica e spettacolo con l’Halftime Show di Usher (FOTO). L’artista ha ballato, cantato e coinvolto il pubblico durante i celebri quindici minuti di pausa tra il secondo e il terzo tempo di gioco. Sul palco anche Alicia Keys, H.E.R., Will.I.Am, Lil John e Ludacris. approfondimento Rihanna, lo spettacolo al Super Bowl 2023. VIDEO

