Lionel Messi e Antonela Roccuzzo ripresi dalla kiss cam dei Coldplay

Il leader del gruppo britannico ha salutato l’amico ringraziandolo per la sua presenza: “Beh, Leo, mio splendido fratello... Tu e tua moglie sembrate stare così bene. Grazie per essere venuti oggi a vedere la nostra band suonare". Chris Martin ha concluso: "Il numero uno dello sport di tutti i tempi”. Le immagini sono velocemente divenute virali sui social.

I Coldplay ( FOTO ) sono attualmente impegnati con il Music of the Spheres World Tour , inaugurato nel marzo del 2022 e attualmente in corso in America prima degli ultimi dieci appuntamenti in programma allo stadio Wembley di Londra tra fine agosto e inizio settembre. Nel luglio dello scorso anno il gruppo è stato protagonista di quattro show sold out allo stadio Olimpico di Roma.

Dall’album Parachutes pubblicato nel 2000 al più recente Moon Music distribuito nel 2024, nel corso degli anni i Coldplay si sono affermati come uno dei gruppi di maggior successo e popolarità nella storia della musica. Per quanto riguarda i singoli, ricordiamo Yellow, Speed of Sound, Fix You, Viva la Vida, Every Teardrop is a Waterfall e Paradise. Spazio anche alle collaborazioni: da Princess of China con Rihanna a My Universe con i BTS.

Inoltre, il gruppo vanta numerosi riconoscimenti di grande prestigio, tra questi la statuetta nella categoria Song of the Year per Viva la Vida alla 51esima edizione dei Grammy Awards.