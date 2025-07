Liam Gallagher punge i Coldplay: "Tranquilli, da noi niente kiss cam"

Durante il concerto a Manchester, il frontman degli Oasis lancia una frecciata ai Coldplay, dopo il video virale che ha travolto due dirigenti ripresi in un momento intimo sul maxischermo

Durante il live degli Oasis all’Heaton Park di Manchester, lo scorso sabato 19 luglio, Liam Gallagher ha colto l’occasione per lanciare una stoccata ai Coldplay. “Non preoccupatevi, noi non abbiamo quella robaccia delle telecamere dei Coldplay”, ha detto dal palco, riferendosi chiaramente al caso esploso pochi giorni prima durante un concerto della band di Chris Martin a Boston. Il riferimento è al video diventato virale in cui due dirigenti della società Astronemer, Andy Byron e Kristin Cabot, sono stati inquadrati sul maxi schermo in un momento di intimità, scatenando un’ondata di commenti online per la presunta relazione extraconiugale tra i due.

liam's little coldplay speech before slide away 😭😭 pic.twitter.com/dEhMzLi5b3 — soph 🏋️ saw oasis (@buckysvader) July 21, 2025

Il commento sul palco: “Non sono affari nostri” Gallagher ha poi rincarato la dose con un messaggio rivolto al pubblico: “Questa è per gli innamorati. Non ci interessa chi frequentate, o con chi siete intimi, o con chi fate l’amore. Non sono affari nostri”. Una frase che, per tono e tempismo, è stata letta da molti come una critica diretta all’uso delle kiss cam durante i concerti dei Coldplay, pratica che in questo caso ha avuto conseguenze imbarazzanti per i protagonisti del video. Il frontman degli Oasis ha così ribadito la sua distanza da un certo tipo di spettacolarizzazione del pubblico, preferendo mantenere la musica al centro dello show. Approfondimento Concerto Coldplay, kiss cam svela affair CEO Astronomer