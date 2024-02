Taylor Swift annuncia il nuovo album The Tortured Poets Department

“È il mio 13º Grammy. Voglio ringraziare i fan raccontandovi un segreto che ho tenuto nascosto negli ultimi due anni”. In occasione della 66ª edizione dei Grammy Awards del 4 febbraio alla Crypto.com Arena di Los Angeles, durante il discorso di accettazione del premio Best Pop Vocal Album per Midnights, Taylor Swift ha annunciato a sorpresa l’uscita del nuovo album The Tortured Poets Department, attesa il 19 aprile. Dopo aver lasciato il palco, la popstar ha condiviso sui social un’immagine della copertina, che la ritrae in bianco e nero distesa su un letto disfatto, e del testo “And so I enter into evidence / My tarnished coat of arms / My muses, acquired like bruises / My talismans and charms / The tick, / tick, / tick, / of love bombs, / my veins of pitch blank ink” firmato da “The Chairman of the Tortured Poets Department”. Appena un’ora dopo, il post aveva già collezionato più di sei milioni di like su Instagram, mentre sul sito della cantante si era formata una fila virtuale di 45 minuti per aggiudicarsi una copia in prevendita. L’annuncio dell’uscita dell’undicesimo album in studio di Swift ricorda quello di Midnights, svelato durante il discorso per la vittoria agli MTV Video Music Awards 2022 per il Video dell’Anno per All Too Well. Prima della cerimonia dei Grammy era circolata l’ipotesi che nel corso della premiazione Swift avrebbe annunciato la ri-registrazione di uno dei suoi primi sei album, Reputation. Tuttavia, come osservato da Deadline, l’annuncio di un nuovo album della popstar segue uno schema predefinito: il rilascio di un nuovo disco, poi l’uscita di due ri-registrazioni, infine nuova musica.