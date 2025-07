I gladiatori, il cast della serie tv con Anthony Hopkins. FOTO

1/9 ©Webphoto

Anthony Hopkins è tra i protagonisti de I Gladitori, titolo originale Those About To Die, serie tv al suo debutto in chiaro martedì 29 luglio su Canale 5. L'attore, Premio Oscar per Il silenzio degli innocenti e per The Father - Nulla è come sembra, interpreta qui l'imperatore Vespasiano, imperatore di Roma dal 69 al 79 d.C. Giunto alla fine della sua vita, Vespasiano è fin troppo consapevole che entrambi i suoi figli, Tito e Domiziano Flaviano, stanno pensando a come prendere il suo posto dopo la sua morte

Those About to Die, il trailer dell’epica serie sull’antica Roma con Anthony Hopkins