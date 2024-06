Those About to Die, il trailer dell’epica serie sull’antica Roma

È uscito il trailer di Those About to Die, l’epica serie sull’antica Roma con Anthony Hopkins.

Prime Video svela il video che anticipa ciò che vedremo nel dramma storico diretto da Roland Emmerich (Moonfall, Independence Day, Godzilla) che debutterà in esclusiva su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 19 luglio con tutti i 10 episodi disponibili.

Creata dallo scrittore candidato all’Oscar Robert Rodat (Il patriota, Salvate il soldato Ryan) e ispirata all’omonimo libro di Daniel P. Mannix, la serie racconta il mondo complesso e corrotto delle corse delle bighe e delle lotte tra gladiatori nell’antica Roma.

Lo show è ambientato nella Roma del 79 a.C., quando il centro dell’Impero Romano è la città più ricca del mondo.

Il flusso di schiavi è usato come manodopera. La popolazione romana viene intrattenuta da due cose in particolare: cibo gratuito e spettacoli che consistono in gare di bighe e lotte di gladiatori. Those About To Die esplora proprio il mondo di questi giochi, un mondo dove la sete di sangue, l'avidità di denaro, la corruzione e la lotta per il potere fanno da contorno al cibo gratuito…

Le gare al Circo Massimo sono controllate da quattro corporazioni di proprietà dei Patrizi: le fazioni Blu, Rossa, Bianca e Verde. A Roma, avere una quota di queste quattro fazioni è considerata la cosa più preziosa.

Intanto il gusto del popolo per l'intrattenimento diventa sempre più assetato di sangue, motivo per cui viene costruito un nuovo stadio progettato per i combattimenti dei gladiatori: il Colosseo. Fulcro di questa serie televisiva è proprio questo stadio iconico, la cui imponenza si ritrova nei combattimenti tra gladiatori e animali. La criminalità legata al fiorente giro di scommesse diventa elevatissima.

Potete guardare il trailer ufficiale della serie televisiva Those About to Die nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.