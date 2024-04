Anthony Hopkins è l'imperatore Vespasiano in Those About to Die

Il divo di Hollywood interpreta il celebre imperatore nello show di Peacock, che andrà in onda negli Stati Uniti il 18 luglio 2024. La serie televisiva composta da 10 episodi è ambientata nel mondo dei combattimenti di gladiatori, adattando il libro di narrativa storica omonimo di Daniel P. Mannix. Lo show è stato sviluppato da Robert Rodat ed è diretto da Roland Emmerich e Marco Kreuzpaintner. Oltre a Hopkins, nel cast ci sono Iwan Rheon, Sara Martins, Tom Hughes, Jojo Macari e Moe Hashim



È uscito il trailer di Those About to Die, la serie televisiva in cui Anthony Hopkins interpreta l'imperatore romano Vespasiano (potete guardare il trailer nella clip che trovate in testa a questo articolo).

Il divo di Hollywood interpreta il celebre personaggo storico nello show di Peacock, che andrà in onda negli Stati Uniti il 18 luglio 2024. La serie televisiva composta da 10 episodi è ambientata nel mondo dei combattimenti di gladiatori, adattando il libro di narrativa storica omonimo di Daniel P. Mannix. Lo show è stato sviluppato da Robert Rodat ed è diretto da Roland Emmerich e Marco Kreuzpaintner. Oltre a Hopkins, nel cast ci sono Iwan Rheon, Sara Martins, Tom Hughes, Jojo Macari e Moe Hashim.

Questo è un anno ricco di film e prodotti televisivi sull’antica Roma

Il 2024 si preannuncia come un ricco tesoro per gli appassionati di storia romana, con progetti vari come Il gladiatore 2 di Ridley Scott e l'epico sci-fi ispirato a Roma di Francis Ford Coppola, l’attesissimo Megalopolis. Entrambi questi titoli arriveranno al cinema entro la fine dell'anno. L'epoca dell’antica Roma sarà anche ben rappresentata in televisione grazie alla prossima serie di Roland Emmerich per Peacock, Those About to Die appunto.

Emmerich: "Sono sempre stato affascinato dalla storia dell'Impero romano"

"Sono sempre stato affascinato dalla storia dell'Impero romano”, ha dichiarato il regista Roland Emmerich in un comunicato che annuncia ufficialmente la serie TV. "Molte cose sembrano ancora rilevanti per la nostra società oggi - dall'intreccio tra politica e sport alle discipline delle competizioni, che non sono cambiate molto negli ultimi 2000 anni. Gli spettacoli più elettrizzanti per le masse coinvolgono ancora due uomini in un'arena, che si picchiano, e i carri di oggi si chiamano auto da corsa, i cui piloti ancora si schiantano e spesso pagano con la vita”, aggiunge Emmerich.

