Anthony Hopkins star di TikTok con balletto virale: “Bisogna ridere"

Il divo di Hollywood, 86 anni, dichiara di essere “riluttante" all’idea di fare video "danzerecci" sui social, eppure non si tira indietro, anzi. Il motivo? “Abbiamo bisogno di una risata nella vita”, spiega al magazine americano People, a cui ha rilasciato un’intervista in esclusiva in cui si racconta anche come tiktoker (e di enorme successo, anche: tra TikTok e Instagram, conta oltre 8 milioni di follower)



Anthony Hopkins è riuscito a diventare un trend social, rendendo virale un suo irresistibile balletto che sembra farci dimenticare lo sguardo assassino di Hannibal Lecter...



Il divo di Hollywood, 86 anni, ha dichiarato ai microfoni del magazine statunitense People di essere “riluttante" all’idea di fare video in cui balla sui social network, eppure non si tira indietro, anzi. Il suo balletto è diventato addirittura virale. Si tratta del video che il divo americano ha pubblicato sul proprio profilo di TikTok lo scorso 12 novembre 2023, diventato gettonatissimo in rete al punto di aver collezionato quasi un milione e mezzo di like. Ma se dice di essere “riluttante” a danzare sui nostri schermi degli smartphone, allora perché lo fa? Il motivo lo spiega al magazine People, a cui ha rilasciato un’intervista in esclusiva: “Abbiamo bisogno di una risata nella vita”. E se vi serve una risata nella vita, come giustamente consiglia Hopkins, in fondo a questo articolo potete guardare il video del suo balletto, pubblicato lo scorso novembre su TikTok e diventato virale, ora con quasi un milione e mezzo di like.



Moglie e nipote sono resplonsabili del suo essere diventato una star anche sui social La star del nuovo film L'ultima sessione di Freud ha raccontato alla rivista americana che è “colpa” (o merito, dipende dai punti di vista… ) di sua moglie e di sua nipote, le quali sarebbero le responsabili delle cose "sciocche" (aggettivo che usa Hopkins stesso) sui social media. Sono infatti loro due a convincerlo ogni volta a mostrarsi in una versione che per molti di noi era inedita, per non dire impensabile, dato che questo divo hollywoodiano ha collezionato più che altro ruoli cinematografici assai cruenti, horror, seri e da pelle d’oca, ecco.

L’attore ha raggiunto una notevole fama sui social “Anthony Hopkins ha recentemente aggiunto la fama sui social media alle sue abilità”, scrive Eric Andersson su People, spiegando che, proprio grazie ai video stravaganti che pubblica, il vincitore di due premi Oscar, che ha 86 anni "suonati", ha conquistato una nuova generazione di fan. Fan che potrebbero non aver mai visto Hannibal Lecter de Il silenzio degli innocenti vantarsi di pranzare con fegato accompagnato da fave e un bel chianti… E con “fegato”, chiaramente, non ci riferiamo a fegatini di pollo o cose che si possono trovare al supermercato, ecco...

Il numero di follower è già arrivato a toccare la cifra esorbitante di oltre 8 milioni di seguaci, sommando i fan di TikTok e quelli di Instagram.

Un inedito Hopkins che, se ti vuole ammazzare, lo fa con le risate… Sui suoi account condivide video di se stesso mentre si diverte, cosa che immediatamente porta per “osmosi” a far divertire anche chi lo guarda. Proprio questo è il segreto del suo successo, la simpatia intesa proprio come qualcosa di simpatetico, letteralmente. È un po’ come se Anthony Hopkins avesse scoperto il suo lato inedito che potremmo definire “serotoninergico”, nel senso che la sua vis comica immancabilmente sfoggiata di post in post contribuisce a innalzare il livello di serotonina (che è l’ormone del buonumore, ndr) di chi guarda i suoi video.

Insomma: un inedito Hopkins che, se ti vuole ammazzare, lo fa con le risate…

Tra i tanti balletti, non manca però qualche citazione ad Hannibal Lo vediamo ballare la rumba nella sua cucina con in sottofondo Mambo Italiano, poi si mostra mentre ciondola bacchette dal mento. Ma non mancano momenti in cui lo si può vedere muovere la lingua alla maniera di Lecter mentre mescola una salsa rossa (e in questo ultimo caso sì, torna a dare i brividi eccome, altro che ridere). "Cerco di non comportarmi come si fa di solito alla mia età", dice Hopkins. "Ho 86 anni. Quindi ho invertito le cifre. Ho 68 anni, in realtà”, spiega con ironia a People.

La moglie e la nipote lo convincono a fare cose divertenti sui social Sua moglie da 20 anni, Stella (che ha 67 anni, e non nel senso di 76 ma invertiti, per dirla alla Hopkins), e sua nipote Tara Arroyave sono coloro che lo hanno convinto inizialmente a fare i video, dice lui nella sua intervista a People.

"Sono leggermente riluttante", ammette Hopkins. "Dico, 'Oh no, non di nuovo'. Ma faccio qualcosa di sciocco perché abbiamo bisogno di umorismo. Abbiamo bisogno di una risata nella vita. Per buoni motivi, credo. La vita è dura. Il mondo è un luogo selvaggio, ma la vita ha la sua bellezza”, spiega a People. Intanto la moglie Stella sta lavorando a un documentario sulla vita del suo illustre marito, che è impegnato anche nel ruolo dell’ateo Sigmund Freud in L'ultima sessione di Freud, dove lo vediamo discutere sull'esistenza di Dio con lo scrittore C.S. Lewis (interpretato da Matthew Goode).

"Ero affascinato dall'argomento tra il credente e il non credente”, spiega l’attore.

Un attore instancabile Instancabile divo di Hollywood qual è, ha recentemente terminato il thriller Locked e presta la voce a Rebel Moon — Parte Due: The Scargiver, in uscita su Netflix ad aprile.

"Sono così fortunato a lavorare alla mia età", continua Hopkins, che appare sorpreso dal fatto che gli vengano offerti ruoli anche se ha vinto il suo secondo Oscar come Miglior Attore per The Father tre anni fa. "Sembrano ancora mandarmi script, e penso, 'Beh, bene’”, aggiunge durante l’intervista a People. Nei suoi giorni liberi, confessa di trascorrere il tempo dipingendo, suonando il pianoforte e trascorrendo ore preziose in compagnia di sua moglie.

Gode anche della solitudine, come ama ripetere: "Sono molto solitario. Ho pochissimi amici", dice. "Non sono antisociale. Sono amichevole, ma non cerco... Mi piace la solitudine”.



Di seguito potete guardare il video del balletto di Anthony Hopkins pubblicato lo scorso novembre su TikTok e diventato virale, ora con quasi un milione e mezzo di like.

@anthonyhopkins Hey goomba do you like how I dance the rumba…? Sunday vibe 🍕🍝 ♬ original sound - Anthony Hopkins