One Life, trama e cosa sapere sul film con Anthony Hopkins

Fra i film usciti a ridosso del Natale in Italia c’è anche One Life, pellicola diretta da James Hawes, regista britannico noto per la celebre serie Doctor Who. Arrivato nelle sale il 21 dicembre, è l’adattamento cinematografico della biografia If It's Not Impossible... The Life of Sir Nicholas Winton, che racconta la vera storia di Nicholas Winton, un agente di Borsa londinese che negli anni Trenta salvò centinaia di bambini ebrei dallo sterminio nazista nell’ambito dell’operazione “Kindertransport”. Nel cast Anthony Hopkins e Helena Bonham Carter.