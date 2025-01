Giornata della Memoria, 20 film per ricordare l'Olocausto. FOTO

11/29 ©Webphoto

Anche Train de vie - Un treno per vivere rilegge la tragedia della Shoah in modo ironico e originale. Il film del 1988 diretto da Radu Mihaleanu racconta la storia di un giovane che tutti consideravano folle. Nel 1941 inscena la partenza di un finto treno di deportati per sfuggire ai nazisti. Anche in questo caso (come per La vita è bella) fondamentale nell’opera è la colonna sonora, composta da Goran Bregovic





TRAIN DE VIE - UN TRENO PER VIVERE - il trailer