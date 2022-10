I film sul fascismo, da "La vita è bella" a "Una giornata particolare"

9/15 Foto di Getty e Ipa Agency

Porco Rosso (1992) è il classico dell’animazione giapponese scritto e diretto da Hayao Miyazaki (in foto) e prodotto dallo Studio Ghibli. Marco Pagot è un ex pilota dell'Aeronautica italiana che a seguito di una maledizione ha assunto le fattezze di un maiale: ha abbandonato l'aeronautica per via dell'odio che prova verso il fascismo e lavora come cacciatore di taglie