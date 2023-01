5/9 ©IPA/Fotogramma

LE STELLE DI DAVID – Il 6 settembre del 1941, i nazisti imposero agli ebrei al di sopra dei 6 anni dei Paesi Occupati di portare, spesso in colore giallo, la 'Stella di Davide' cucita sui propri abiti. Per i nazisti 'Die Jude Stern' (la Stella ebraica in tedesco) era un ulteriore passo verso la Shoah ed aveva l'intento di rendere visibili e immediatamente identificabili gli ebrei dal resto della popolazione. Venne usata per identificare le persone di religione ebraica nei campi di concentramento

