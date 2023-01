Giornata della Memoria, 13 libri sulla Shoah per bimbi da 6 a 12 anni

La Giornata della Memoria è l'occasione per i bambini di conoscere un momento drammatico della nostra storia contemporanea. In questi 13 libri, penne autorevoli, spiegano con un linguaggio semplice le atrocità della Shoah. Buona lettura! ascolta articolo Condividi

Libri per bambini di 6 anni Tutto quello che non avevo capito. Una bambina e basta cresce di Lia Levi HarperCollins Italia, 2023 Lia Levi torna con una testimonianza autentica e inedita, che riparte dalla ricostruzione dell’Italia dopo la guerra e ci narra le gioie e le fatiche di ridisegnare il proprio futuro e quello di tutti.

La storia di Bodri di Hédi Fried Einaudi Ragazzi, 2022 Una commovente e intensa storia vera che riesce, nella sua semplicità, a raccontare l'orrore della Shoah ai giovani lettori. La storia autobiografica di Hédi Fried, sopravvissuta all'Olocausto, e dell'amore che la legava al suo cane, capace di aspettarla a casa fino al suo ritorno.

Libri per bambini di 7 anni Il nemico. Una favola contro la guerra di Davide Calì Terre di Mezzo, 2015 Isolato in trincea, un soldato combatte contro un nemico che non vede, ma che di certo è cattivissimo. Una notte, però, si avventura fuori dal suo buco e scopre che il terribile nemico in realtà non è poi così diverso da lui.

Auschwitz di Francesco Guccini Lapis, 2020 Un poeta, un gigante della musica e delle parole che con le sue strofe ha unito e accompagnato più di una generazione.

Libri per bambini di 8 anni In cerca di giorni felici. Diario di un'adolescente ad Auschwitz di Ana Novac Mondadori, 2023 Un diario unico, uno scritto eccezionale sopravvissuto all'orrore del campo di concentramento. Ana Novac ha quattordici anni quando viene arrestata e deportata ad Auschwitz, nel 1944. La sua colpa è una sola: essere ebrea. Animato da un'incredibile "rabbia di vivere" e dallo sguardo ironico e impietoso tipico di un'adolescente, il diario diventa per lei una ragione di vita e per noi, oggi, una preziosa testimonianza. In cerca di giorni felici è un diario unico, uno scritto eccezionale sopravvissuto all'orrore del campo di concentramento.

Libri per ragazzi di 9 anni Certe cose non cambiano mai di Ziggy Hanaor Einaudi Ragazzi, 2022 Un potente graphic novel rivolto a tutti che parla di identità ebraica, differenze tra generazioni e l’irrequietezza di una grande città come New York e dei suoi abitanti.

La città del muro di Roberta Balestrucci Sinnos, 2022 Un nuovo libro tra fumetto e albo illustrato, ispirato a una storia realmente accaduta. Siamo a Berlino, nel 1979. La città è divisa in Est e Ovest da una barriera impossibile da valicare. Da una parte c'è una città normale, dall'altra invece una città in cui è difficile esprimere le proprie idee ed essere veramente liberi. Peter, Gunter, Doris e Petra, che sono amici, hanno la folle idea di provare a fuggire su una mongolfiera, costruita da loro stessi. In gran segreto si organizzano...

Ritorno a casa di Guido Sgardoli Einaudi Ragazzi, 2022 Una storia che racconta il toccante racconto di un padre che decide di sfidare le regole e il gelo dell'inverno pur di restituire il sorriso al proprio figlio la notte di Natale. Giulio Bandini conta i giorni che mancano a Natale. La lettera che ha scritto dal fronte alla famiglia nella speranza di dar loro conforto durante la sua assenza non ha avuto l'effetto sperato. Giulio decide allora di fare ritorno a casa per regalare un sorriso a suo figlio Michele e a sua moglie Lina, colmando il vuoto lasciato dalla sua lontananza almeno nel giorno di Natale.

Libri per ragazzi di 10 anni L'uomo che dava la caccia ai nazisti. Le indagini su Marzabotto, Sant' Anna di Stazzema e le altre stragi compiute durante la guerra di Marco De Paolis Piemme, 2022 La storia di una vita al servizio dello Stato. Per più di trent'anni, centinaia di fascicoli sono rimasti sepolti in un armadio chiuso da un lucchetto, con le ante voltate verso il muro. Lì dentro c'erano storie che si voleva dimenticare: le storie degli eccidi nazifascisti che nel terribile periodo dell'Occupazione dal 1943 al 1945 hanno insanguinato l'Italia. Quando finalmente l'Armadio della Vergogna è stato aperto, ne sono usciti descrizioni di crimini, nomi di presunti colpevoli, testimoni, fotografie, mappe, interrogatori: insomma, tutto ciò che serve per avviare un'indagine e arrivare a un processo. Il giudice che ha dato il via a quelle investigazioni, Marco De Paolis, ci racconta come è riuscito a istruire i processi per individuare i colpevoli di quegli eccidi.

Libri per ragazzi di 11 anni Fino a quando la mia stella brillerà di Liliana Segre Piemme, 2018 La sera in cui a Liliana viene detto che non potrà più andare a scuola, lei non sa nemmeno di essere ebrea. In poco tempo i giochi, le corse coi cavalli e i regali di suo papà diventano un ricordo e Liliana si ritrova prima emarginata, poi senza una casa, infine in fuga e arrestata. A tredici anni viene deportata ad Auschwitz. Parte il 30 gennaio 1944 dal binario 21 della stazione Centrale di Milano e sarà l'unica bambina di quel treno a tornare indietro. Ogni sera nel campo cercava in cielo la sua stella. Poi ripeteva dentro di sé: finché io sarò viva, tu continuerai a brillare.

La bibliotecaria di Auschwitz di Salva Rubio Il Castoro, 2023 Adattamento a fumetti del romanzo di Antonio Iturbe. Ispirato alla vita vera di Dita Kraus, la bibliotecaria di Auschwitz: una delle storie più eclatanti di eroismo culturale.

Libri per ragazzi di 12 anni Sotto falso nome di Frediano Sessi Einaudi Ragazzi, 2022 È il 1943 e in tutti i territori controllati dai nazifascisti imperversa la persecuzione contro gli ebrei. In una palazzina di Mantova, tuttavia, una giovane coppia decide di rischiare la vita pur di proteggere una famiglia di amici in fuga da Fiume, occupata dai tedeschi, dove violenze e deportazioni hanno già fatto strage di innocenti. Ha luogo, così, uno scambio di identità pericolosissimo: Lilli Gizelt e il suo fidanzato Robert Frankl prendono il posto dei coniugi Rampi, insieme ad altre tre persone. Vanno ad abitare nel loro appartamento, fanno la spesa con le loro carte annonarie, fingono di essere chi non sono, protetti dalla solidarietà dei vicini di casa, ma sempre in guardia per evitare di destare l'attenzione di potenziali delatori e polizia fascista. Si salvano, miracolosamente, e non dimenticheranno mai i loro benefattori. Grazie al loro coraggioso e disinteressato gesto, Luisa e Francesco Rampi sono ora ricordati nella foresta dei Giusti dell'organizzazione no-profit Gariwo.