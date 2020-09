2/17 ©Ansa

Liliana è nata a Milano in via San Vittore in una famiglia ebraica. La madre, Lucia Foligno, è morta quando la bambina non aveva neanche un anno. Nel capoluogo lombardo è cresciuta con il padre Alberto Segre e i nonni paterni Giuseppe Segre e Olga Loevvy

Dottorato honoris causa a Liliana Segre