La sola colpa di essere nati, alla Maturità il libro di Segre-Colombo

Come spiega Garzanti nel presentare il volume, “Liliana Segre e Gherardo Colombo ripercorrono quei drammatici momenti personali e collettivi, si interrogano sulla profonda differenza che intercorre fra giustizia e legalità e sottolineano la necessità di non voltare mai lo sguardo davanti alle discriminazioni, per fare in modo che le pagine più oscure della nostra storia non si ripetano mai più”.

Le citazioni simbolo

"L'espulsione la trovai una cosa assurda oltre che di una gravità enorme - scrive Segre - immaginate un bambino che non ha fatto niente... e da un giorno all'altro gli dicono: sei stato espulso! È qualcosa che ti resta dentro per sempre. Perché? Domandavo. E nessuno mi sapeva dare una risposta... non mi capacitavo”. In un altro passaggio, Colombo scrive, dialogando con Segre: "Per me è molto importante sentirmi sulla tua stessa strada. Perché hai vissuto ciò che io ho solo letto, e perché avendolo vissuto non hai assecondato l’istinto di rispondere all’odio con l’odio”. Il monito, spiegano i due autori, è che “non abbiamo bisogno di eroi, serve però tenere sempre viva la capacità di vergognarsi per il male altrui, di non voltarsi dall’altra parte, di non accettare le ingiustizie”.