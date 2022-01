Giornata della Memoria, Liliana Segre: "Bisogna ricordare ogni giorno"

"Non può essere una giornata sola per nessuno, ma potete immaginare cosa voglia dire il Giorno della Memoria quando tutti i giorni sono il giorno della memoria per chi quella strada l'ha percorsa", ha spiegato la senatrice a vita alla manifestazione che si è svolta al Ghetto di Roma

"Ogni volta che c'è il Giorno della Memoria c'è grande interesse ma a mio modo di vedere è dal 28 in poi che bisogna ricordare". Lo ha affermato la senatrice a vita, Liliana Segre, nel corso del suo intervento alla manifestazione che si è svolta al Ghetto di Roma in occasione della Giornata della Memoria ( LE INIZIATIVE A ROMA ).

"Tutti i giorni sono il giorno della memoria per chi quella strada l'ha percorsa"

"Non può essere una giornata sola per nessuno - ha aggiunto Liliana Segre -, ma potete immaginare cosa voglia dire il Giorno della Memoria, quando tutti i giorni sono il giorno della memoria per chi quella strada l'ha percorsa, per chi ha visto, per chi ha sentito, per chi ha fatto un passo dopo l'altro, una gamba davanti all'altra nella marcia della morte".