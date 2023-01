Shoah, i familiari dei sopravvissuti e l’eredità del dolore. VIDEO

Politica

Di recente, durante la presentazione delle iniziative per la Giornata della Memoria a Milano, nel gennaio 2023, Segre ha avvertito: "Una come me ritiene che tra qualche anno" sulla Shoah "ci sarà una riga tra i libri di storia e poi più neanche quella". "Le iniziative che possono venire da una vecchia come me a volte sono noiose per gli altri, questo lo capisco perfettamente, so cosa dice la gente del Giorno della Memoria. La gente già da anni dice, 'basta con questi ebrei, che cosa noiosa'"