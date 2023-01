Eredi della Shoah, il documentario su Sky il 27 gennaio

Nel Giorno della Memoria, un viaggio tra i racconti dei nipoti dei sopravvissuti all’Olocausto. In esclusiva su Sky Documentaries il 27 gennaio alle 21:15. In streaming solo su NOW e disponibile anche on demand

Un viaggio da Tel Aviv in Italia per indagare perché dopo 80 anni la Shoah è ancora attuale e come condiziona il nostro presente. Uno sguardo nuovo e contemporaneo per raccontare il presente e cosa significa crescere nella ‘memoria’, invitandoci a riflettere sulla nostra società.

Eredi della Shoah è il suggestivo documentario Sky Original in due episodi realizzato da Apnea Film, ideato e scritto da Roly Kornblit e Gianfranco Scancarello e diretto da Francesco Fei, in esclusiva su Sky Documentaries in occasione del Giorno della Memoria, il 27 gennaio alle 21.15, in streaming solo su NOW e disponibile anche on demand.