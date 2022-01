Modiano: "Nessuno esce da Birkenau: ogni volta rivivo quegli orrori"

Aveva 14 anni quando è stato liberato da Auschwitz-Birkenau dopo aver perso la sorella, il papà e tutti i suoi parenti. Per 60 anni ha vissuto nel silenzio del suo dolore. Poi, durante un viaggio ad Auschwitz nel 2005 con un gruppo di studenti, Sami Modiano ha compreso l'importanza e il valore della testimonianza. Negli ultimi 15 anni la sua missione è stata questa: raccontare ai giovani per non dimenticare la Shoah Condividi

Samuel Modiano è un superstite dell'Olocausto italiano, sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Quando è uscito dal campo di concentramento aveva 14 anni. A Birkenau muore la sorella, il padre e tutta la famiglia. Quando arriva in Italia, a Roma alla stazione di Trastevere, Sami Modiano viene accompagnato all'ospedale San Michele. Davanti alle nostre telecamere guarda una foto alle sue spalle. È lui in quei tempi a Ostia, dove lo hanno portato per curare le sue ferite interiori, i suoi dolori, i drammi che ha vissuto. Gli orrori che ha visto con i suoi occhi. Ora che ha 91 anni dice: "Nessuno esce da Birkenau. Anche se sopravvissuto io sono ancora lì".

Il senso di colpa e poi la svolta

Racconta che per tanto tempo si è sentito in colpa. "Perché io? Perché gli altri sono morti e io sono ancora vivo?" Per anni ha vissuto nel silenzio, nel dolore struggente del ricordo. Poi, convinto da Piero Terracini, suo amico, sopravvissuto anche lui ad Auschwitz, nel 2005 dopo 60 anni torna nel campo di sterminio dove è stato prigioniero per 7 mesi. Insieme a lui una scolaresca. Ritornare lì gli ha fatto rivivere gli stessi attimi, le stesse paure, lo stesso orrore. Racconta di aver pianto e di aver incominciato a parlare, a raccontare. E voltandosi si è accorto che i ragazzi che erano con lui piangevano. Tutti. Così ha capito che la sua missione doveva essere quella: raccontare, ricordare affinché nessuno possa mai dimenticare quello che è successo. Tutti gli innocenti che sono morti. Tutti i crimini che sono stati commessi. Brutalmente e senza pietà. E così si sente ripagato. I ragazzi che lo ascoltano gli vogliono bene e lui vuole bene a loro. Si sente capito, compreso. E così ha capito il valore della testimonianza. Dice: "Ho capito tardi, troppo tardi. Ma ho capito".